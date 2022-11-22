В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
4 часа назад

Китайцы увидели скрытый смысл в оговорке Столтенберга про Украину

Елена Прошина

На фоне оговорки генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга читатели китайского издания «Гуанча» посчитали, что он страдает от психического расстройства. Об этом пишет РИА Новости.

Китайцы увидели скрытый смысл в оговорке Столтенберга про Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее выступая на парламентской ассамблее НАТО в Мадриде Йенс Столтенберг оговорился и перепутал Россию и Украину. В своей речи он заявил, что «никто не должен поддерживать Украину, то есть, простите, Россию».

В НАТО призвали объявить РФ «террористическим режимом»

Китайские пользователи посчитали, что он не просто так оговорился. Некоторые заподозрили генсека в психическом расстройстве.

«Хех, похоже у НАТО в последнее время средств не хватает, даже на IQ перед выступлением не дали денег»; «У этого парня диагностировано серьезное заболевание: деперсонализация двуличия. Требуется немедленное лечение», - написали пользователи.

Однако есть и те, кто считает, что Столтенберг просто высказал свое истинное мнение.

«Что еще за оговорка? Просто сказал то, что на уме»; «Просто он высказал свои истинные чувства. Это только вопрос времени, когда НАТО бросит Украину, так же, как когда-то бросила курдов», — считают другие читатели.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители