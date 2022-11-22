Китайцы увидели скрытый смысл в оговорке Столтенберга про Украину

На фоне оговорки генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга читатели китайского издания «Гуанча» посчитали, что он страдает от психического расстройства. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее выступая на парламентской ассамблее НАТО в Мадриде Йенс Столтенберг оговорился и перепутал Россию и Украину. В своей речи он заявил, что «никто не должен поддерживать Украину, то есть, простите, Россию».
Китайские пользователи посчитали, что он не просто так оговорился. Некоторые заподозрили генсека в психическом расстройстве.
«Хех, похоже у НАТО в последнее время средств не хватает, даже на IQ перед выступлением не дали денег»; «У этого парня диагностировано серьезное заболевание: деперсонализация двуличия. Требуется немедленное лечение», - написали пользователи.
Однако есть и те, кто считает, что Столтенберг просто высказал свое истинное мнение.
«Что еще за оговорка? Просто сказал то, что на уме»; «Просто он высказал свои истинные чувства. Это только вопрос времени, когда НАТО бросит Украину, так же, как когда-то бросила курдов», — считают другие читатели.