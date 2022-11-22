18 ноября в соцсетях появились кадры с жестокой расправой над российскими военнопленными. Утверждается, что видео было снято в районе Макеевки, о взятии под контроль которой в Минобороны Украины заявили два дня назад. На одном из видео военные в форме ВС РФ сдаются в плен, выходя с поднятыми руками. В ролике также фигурируют военнослужащие ВСУ: один из них лежит с направленным в сторону сдавшихся солдат пулеметом, второй призывает покинуть дом и спрашивает, кто из пленных — офицер. Затем слышны выстрелы, видео обрывается.