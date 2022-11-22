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5 часов назад

На Украине сообщили о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Донбассе

Газета.Ru

Один из украинских военных, которые пытал российских военнопленных Макеевке, в Донбассе, предположительно, ликвидирован. Об этом сообщают украинские Telagram-каналы.

Отмечается, что речь идет о старшем лейтенанте Романе Руснике, он является военнослужащим 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Госдума приняла заявление в связи с расстрелом российских военнопленных

Официальные лица пока не подтверждали эту информацию.

18 ноября в соцсетях появились кадры с жестокой расправой над российскими военнопленными. Утверждается, что видео было снято в районе Макеевки, о взятии под контроль которой в Минобороны Украины заявили два дня назад. На одном из видео военные в форме ВС РФ сдаются в плен, выходя с поднятыми руками. В ролике также фигурируют военнослужащие ВСУ: один из них лежит с направленным в сторону сдавшихся солдат пулеметом, второй призывает покинуть дом и спрашивает, кто из пленных — офицер. Затем слышны выстрелы, видео обрывается.

Армия,Видео,СВО,Верховный суд,Госдума,
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