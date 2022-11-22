СМИ: полковник Генштаба ВС РФ попался на взятке стиральной машиной

Полковник Генштаба ВС РФ Иван Мертвищев был пойман сотрудниками ФСБ при получении взятки стиральной машиной. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как стало известно, накануне своего визита с проверкой в ОВК Раменки полковник Иван Мертвищев «дал недвусмысленно понять» его военному комиссару, что найдет к чему придраться, так как по его информации дела в военкомате с набором призывников идут плохо.

Мертвищев предложил решить проблемы за счет покупки для него стиральной машины стоимостью не менее 70 тыс. руб. Военный комиссар сделал вид, что согласился, а сам обратился с заявлением о вымогательстве в департамент военной контрразведки (ДВКР) ФСБ. Дальнейшие переговоры о приобретении той или иной модели стиральной машины, которая устроила бы Мертвищева, сотрудники ФСБ взяли под свой контроль.

Когда машина была куплена, военный комиссар сообщил проверяющему, что можно приезжать и забрать ее. При получении стиральной машины сотрудники ФСБ задержали Мертвищева.