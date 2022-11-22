В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
3 часа назад

Шарф Орбана вызвал скандал на Украине

Алиса Селезнёва

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил о вызове венгерского посла из-за шарфа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором тот появился на футбольном матче. Об этом пишет РИА Новости.

Шарф Орбана вызвал скандал на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Орбан пришел на игру сборной своей страны с командой Греции в шарфе с изображением карты «Великой Венгрии», в состав которой до 1920 года входила часть Румынии, Закарпатье, принадлежащее Украине, а также территории Хорватии, Словакии, Сербии и Австрии. МИД Румынии уже выразил «решительное неодобрение» послу Венгрии в Бухаресте из-за шарфа премьер-министра, сочтя его «проявлением ревизионизма».

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко также подчеркнул, что «пропагандирование в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений».

«В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, ему будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана», - написал Николенко на своей странице в соцсетях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский осудил Венгрию за то, что та выступает против расширения антироссийских санкций. А вице-премьер Украины Ирина Верещук назвала позицию Венгрии по ситуации на Украине «пророссийской» из-за того, что Будапешт хочет получить «дешевый российский газ» или «украинское Закарпатье». На это Орбан ответил, что Будапешт отстаивает национальные интересы, когда выступает против расширения санкций против России.

В мире,Ирина Верещук,Олег Николенко,Владимир Зеленский,Виктор Орбан,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители