Шарф Орбана вызвал скандал на Украине

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил о вызове венгерского посла из-за шарфа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором тот появился на футбольном матче. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Орбан пришел на игру сборной своей страны с командой Греции в шарфе с изображением карты «Великой Венгрии», в состав которой до 1920 года входила часть Румынии, Закарпатье, принадлежащее Украине, а также территории Хорватии, Словакии, Сербии и Австрии. МИД Румынии уже выразил «решительное неодобрение» послу Венгрии в Бухаресте из-за шарфа премьер-министра, сочтя его «проявлением ревизионизма».

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко также подчеркнул, что «пропагандирование в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений».

«В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, ему будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана», - написал Николенко на своей странице в соцсетях.