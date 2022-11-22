В столице начался ледяной дождь он наблюдается в центре, на востоке и юго-западе Москвы. Об этом пишет РИА Новости.

«Уже сейчас начинаются ледяные дожди при температуре минус 3 градуса, это будет все превращаться в сплошное ледяное поле», - рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и Подмосковье пройдет ледяной дождь. Он ожидается с трех ночи до первой половины дня включительно. Вильфанд отметил, что некоторые районы Москвы и Подмосковья «превратятся в каток», так как такие осадки приводят к мгновенному обледенению поверхности.