В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
4 часа назад

Прогноз погоды: на Москву обрушился ледяной дождь

Елена Прошина

В столице начался ледяной дождь он наблюдается в центре, на востоке и юго-западе Москвы. Об этом пишет РИА Новости.

«Уже сейчас начинаются ледяные дожди при температуре минус 3 градуса, это будет все превращаться в сплошное ледяное поле», - рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и Подмосковье пройдет ледяной дождь. Он ожидается с трех ночи до первой половины дня включительно. Вильфанд отметил, что некоторые районы Москвы и Подмосковья «превратятся в каток», так как такие осадки приводят к мгновенному обледенению поверхности.

Напомним, ледяной дождь возникает из-за разницы температуры в разных слоях атмосферы во время перемещения теплых воздушных масс. Одно из негативных последствий такого дождя - это падение ветвей деревьев, т.к. дождь очень быстро коркой нависает на ветви и они становятся тяжелыми.

Погода,Новости Москвы,Видео,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители