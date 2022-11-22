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7 часов назад

Кремль ответил на слова Эрдогана о долге России в Сирии

Lenta.ru

В подходах России и Турции по обязательствам в Сирии есть разногласия, но партнерские отношения российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана позволяют их обсуждать. Так ответил на слова главы турецкого государства о невыполнении Москвой своего долга в Сирии пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Кремль ответил на слова Эрдогана о долге России в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть определенные нюансы в подходах России и Турции по положению дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены по тому самому Сочинскому меморандуму», — высказался секретарь.

Он отметил, что главы государств неоднократно обсуждали эти вопросы, так как между ними сохраняются дружественные отношения.

Ранее Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии. Среди причин ее проведения он назвал отказ России «выполнять свой долг» в Сирии, в том числе якобы отказ от уничтожения террористов в этом регионе. Он пояснил, что Турция не будет молчать и самостоятельно примет меры в отношении террористов.

Политика,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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