Кремль ответил на слова Эрдогана о долге России в Сирии

В подходах России и Турции по обязательствам в Сирии есть разногласия, но партнерские отношения российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана позволяют их обсуждать. Так ответил на слова главы турецкого государства о невыполнении Москвой своего долга в Сирии пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

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«Есть определенные нюансы в подходах России и Турции по положению дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены по тому самому Сочинскому меморандуму», — высказался секретарь.

Он отметил, что главы государств неоднократно обсуждали эти вопросы, так как между ними сохраняются дружественные отношения.