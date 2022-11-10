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33 минуты назад

Пока вы не уснули: темы выступления России на G20 и срочное поручение Путина

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Озвучены темы выступления России на G20

В рамках саммита G20 Россия озвучит инициативы, связанные с наращиванием газового сотрудничества с Турцией, а также поставками крупных партий зерна и удобрений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

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Исполнить за четыре дня: Путин дал поручение Шойгу и Мишустину

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу и премьер-министру Михаилу Мишустину привести нормативы в соответствие с реальными потребностями военных в срок до 14 ноября. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

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Эрдоган оценил решение Шойгу по Херсону

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позитивно оценил отвод российских войск из Херсона. Об этом сообщает Sabah.

Такое заявление политик сделал в аэропорту Эсенбога перед визитом в Узбекистан.

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Украину предупредили о «непомерной цене» форсирования Днепра

Властям Украины придется заплатить «непомерную цену» за попытки форсировать Днепр, говорится в материале CNN. Об этом пишет «Лента.ру».

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Новое видео Зеленского разозлило турок

Офис президента Украины

Читатели турецкого издания Haber 7 подвергли резкой критике президента Украины Владимира Зеленского из-за видео, на котором американский актер Шон Пенн вручает ему один из своих «Оскаров». Об этом пишет РИА Новости.

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Россияне запаслись наличными на рекордную сумму

Объем наличных денег на руках у населения, бизнеса и ИП достиг 14,2 триллиона рублей по итогам сентября, что стало рекордом с начала ведения статистики в 2015 году, пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

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Греф и Набиуллина обменялись колкостями

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и глава Сбербанка Герман Греф в ходе дискуссии на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis обменялись негативными замечаниями, говоря о работе банков и ведомств. Их слова приводит РИА Новости.

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Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о государственном обеспечении ряда российских футбольных клубов. Как сообщает Legalnet, она предложила закрыть некоторые из них, которые «не умеют зарабатывать, а умеют только тратить».

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Бывший муж порнозвезды Берковой найден мертвым

В Москве скончался бывший муж порноактрисы Елены Берковой, актер Андрей Стоянов. По предварительной версии, смерть наступила от передозировки наркотиками. Об этом сообщает «СтарХит».

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Mazda окончательно уходит из России

Японский автопроизводитель Mazda Motor принял решение прекратить свою деятельность в России и передал свою долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО «Соллерс авто». Об этом говорится сообщении на сайте концерна.

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