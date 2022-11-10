Пока вы не уснули: темы выступления России на G20 и срочное поручение Путина

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Озвучены темы выступления России на G20

В рамках саммита G20 Россия озвучит инициативы, связанные с наращиванием газового сотрудничества с Турцией, а также поставками крупных партий зерна и удобрений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Исполнить за четыре дня: Путин дал поручение Шойгу и Мишустину

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу и премьер-министру Михаилу Мишустину привести нормативы в соответствие с реальными потребностями военных в срок до 14 ноября. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Эрдоган оценил решение Шойгу по Херсону

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позитивно оценил отвод российских войск из Херсона. Об этом сообщает Sabah.

Такое заявление политик сделал в аэропорту Эсенбога перед визитом в Узбекистан.

Украину предупредили о «непомерной цене» форсирования Днепра

Властям Украины придется заплатить «непомерную цену» за попытки форсировать Днепр, говорится в материале CNN. Об этом пишет «Лента.ру».

Новое видео Зеленского разозлило турок

Офис президента Украины

Читатели турецкого издания Haber 7 подвергли резкой критике президента Украины Владимира Зеленского из-за видео, на котором американский актер Шон Пенн вручает ему один из своих «Оскаров». Об этом пишет РИА Новости.

Россияне запаслись наличными на рекордную сумму

Объем наличных денег на руках у населения, бизнеса и ИП достиг 14,2 триллиона рублей по итогам сентября, что стало рекордом с начала ведения статистики в 2015 году, пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

Греф и Набиуллина обменялись колкостями

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и глава Сбербанка Герман Греф в ходе дискуссии на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis обменялись негативными замечаниями, говоря о работе банков и ведомств. Их слова приводит РИА Новости.

Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о государственном обеспечении ряда российских футбольных клубов. Как сообщает Legalnet, она предложила закрыть некоторые из них, которые «не умеют зарабатывать, а умеют только тратить».

Бывший муж порнозвезды Берковой найден мертвым

В Москве скончался бывший муж порноактрисы Елены Берковой, актер Андрей Стоянов. По предварительной версии, смерть наступила от передозировки наркотиками. Об этом сообщает «СтарХит».

Mazda окончательно уходит из России