Бывший муж порнозвезды Берковой найден мертвым

В Москве скончался бывший муж порноактрисы Елены Берковой, актер Андрей Стоянов. По предварительной версии, смерть наступила от передозировки наркотиками. Об этом сообщает «СтарХит».

Как уточняется, 10 ноября Стоянов находился у себя дома - в квартире на улице Вавилова, когда ему стало плохо и он потерял сознание. Прибывшие на место врачи констатировали смерть в 10:30 утра. Предварительно, мужчина скончался от передозировки наркотическими средствами. Актеру было 48 лет.

Стоянов известен по ролям в таких сериалах, как «Склифосовский», «Триггер», «Дылды», «Клиника счастья» и другим. Он также снимался в фильмах и был занят в театральных постановках.