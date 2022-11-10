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49 минут назад

Умер бывший муж порноактрисы Берковой актер Стоянов

Елена Прошина

В Москве скончался бывший муж порноактрисы Елены Берковой, актер Андрей Стоянов. По предварительной версии, смерть наступила от передозировки наркотиками. Об этом сообщает «СтарХит».

Бывший муж порнозвезды Берковой найден мертвым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как уточняется, 10 ноября Стоянов находился у себя дома - в квартире на улице Вавилова, когда ему стало плохо и он потерял сознание. Прибывшие на место врачи констатировали смерть в 10:30 утра. Предварительно, мужчина скончался от передозировки наркотическими средствами. Актеру было 48 лет.

Продюсер "Дома-2" заявила, что шоу сломало жизнь снимавшейся в порно Берковой

Стоянов известен по ролям в таких сериалах, как «Склифосовский», «Триггер», «Дылды», «Клиника счастья» и другим. Он также снимался в фильмах и был занят в театральных постановках.

В 2017-2018 годах актер был женат на экс-участнице реалити-шоу «Дом-2», бывшей порноактрисе Елене Берковой. Ранее сама она утверждала, что у мужа было пристрастие к запрещенным веществам.

Общество,Андрей Стоянов,Елена Беркова,
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