Озвучены темы выступления России на G20

В рамках саммита G20 Россия озвучит инициативы, связанные с наращиванием газового сотрудничества с Турцией, а также поставками крупных партий зерна и удобрений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Рассказывая о планах российской делегации на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии, Захарова отметила, что Россия подтвердит готовность оставаться надежным поставщиком продовольственной продукции и энергетических ресурсов на зарубежные рынки на коммерческой и гуманитарной основах. При этом она подчеркнула, что РФ будет отвергать любые попытки ценового или другого внешнего давления.

«Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений. Подчеркнем важность демонополизации глобальной экономической архитектуры и выстраивания независимых от политической турбулентности логистических маршрутов, технологических кластеров и платежных систем», - сказала представитель министерства.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не поедет саммит. Россию на G20 представит глава МИД Сергей Лавров. Также стало известно, что саммит не посетит президент Украины Владимир Зеленский.