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16 минут назад

В США предупредили Украину о «непомерной цене» форсирования Днепра

Елена Прошина

Властям Украины придется заплатить «непомерную цену» за попытки форсировать Днепр, говорится в материале CNN. Об этом пишет «Лента.ру».

Украину предупредили о «непомерной цене» форсирования Днепра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению журналиста Тима Листера, перейдя на восточный берег Днепра, российские войска смогут занять глубокую оборону и наладить пути снабжения. Он подчеркнул, что командующий СВО генерал армии Сергей Суровикин считает важным укрепить оборонительные рубежи. Он также добавил, что любая попытка ВСУ форсировать Днепр обойдется им в непомерно высокую цену.

«Россия сохранит за собой контроль над 60% Херсонской области, включая побережье Азовского моря. Пока войска Москвы контролируют и укрепляют восточный берег Днепра, украинским силам будет сложно повредить или разрушить канал, по которому пресная вода поступает в Крым», — отметил Листер.

Кроме того, журналист отметил, что решении РФ отвести войска из Херсона может крыться ловушка для украинской стороны.

Кадыров высказался о решении Суровикина по Херсону

Напомним, 9 ноября после доклада Суровикина глава Минобороны Сергей Шойгу отдал приказ начать вывод войск в Херсонской области с правого на левый берег Днепра. Необходимость отвода состоит в том, что город и его окраины не перестают обстреливать.

Армия,Сергей Суровикин,Сергей Шойгу,
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