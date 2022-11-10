Украину предупредили о «непомерной цене» форсирования Днепра

Властям Украины придется заплатить «непомерную цену» за попытки форсировать Днепр, говорится в материале CNN. Об этом пишет «Лента.ру».

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По мнению журналиста Тима Листера, перейдя на восточный берег Днепра, российские войска смогут занять глубокую оборону и наладить пути снабжения. Он подчеркнул, что командующий СВО генерал армии Сергей Суровикин считает важным укрепить оборонительные рубежи. Он также добавил, что любая попытка ВСУ форсировать Днепр обойдется им в непомерно высокую цену.

«Россия сохранит за собой контроль над 60% Херсонской области, включая побережье Азовского моря. Пока войска Москвы контролируют и укрепляют восточный берег Днепра, украинским силам будет сложно повредить или разрушить канал, по которому пресная вода поступает в Крым», — отметил Листер.

Кроме того, журналист отметил, что решении РФ отвести войска из Херсона может крыться ловушка для украинской стороны.