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12 минут назад

Эрдоган похвалил отвод войск России из Херсона

Мария Иванова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позитивно оценил отвод российских войск из Херсона. Об этом сообщает Sabah.

Эрдоган оценил решение Шойгу по Херсону
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое заявление политик сделал в аэропорту Эсенбога перед визитом в Узбекистан.

Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр

Он подчеркнул, что посредническая работа Турции по урегулированию украинского кризиса «продолжается бесперебойно».

«Говорить о дате окончания этого неразумно. Однако решение России в отношении Херсона является позитивным шагом», - сказал Эрдоган.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ отвести войска РФ в Херсонской области с правобережья Днепра (там расположен областной центр) на левый берег.

Генерал Сергей Суровикин заявил, что войска решили отвести из-за угрозы изоляции в случае затопления территорий ниже Каховской ГЭС.

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