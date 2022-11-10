Эрдоган оценил решение Шойгу по Херсону

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позитивно оценил отвод российских войск из Херсона. Об этом сообщает Sabah.

Такое заявление политик сделал в аэропорту Эсенбога перед визитом в Узбекистан.

Он подчеркнул, что посредническая работа Турции по урегулированию украинского кризиса «продолжается бесперебойно».

«Говорить о дате окончания этого неразумно. Однако решение России в отношении Херсона является позитивным шагом», - сказал Эрдоган.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ отвести войска РФ в Херсонской области с правобережья Днепра (там расположен областной центр) на левый берег.