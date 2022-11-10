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28 минут назад

Исполнить за четыре дня: Путин дал поручение Шойгу и Мишустину

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу и премьер-министру Михаилу Мишустину привести нормативы в соответствие с реальными потребностями военных в срок до 14 ноября. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Исполнить за четыре дня: Путин дал поручение Шойгу и Мишустину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Привести нормативы обеспеченности Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции, с учетом интенсивности использования и износа материальных средств», - говорится в документе.

Ответственными за это назначены министр обороны и глава правительства. Для выполнения поручения им дано четыре дня.

Также правительству совместно с Минобороны РФ поручено «сформировать механизм, обеспечивающий эффективный и оперативный обмен информацией» между военными подразделениями, находящимися в зоне СВО, и производителями вооружений, военной и специальной техники.

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Российская специальная операция проводится на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Политика,Михаил Мишустин,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,
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