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41 минуту назад

Новое видео Зеленского разозлило турок

Алиса Селезнёва

Читатели турецкого издания Haber 7 подвергли резкой критике президента Украины Владимира Зеленского из-за видео, на котором американский актер Шон Пенн вручает ему один из своих «Оскаров». Об этом пишет РИА Новости.

Участники дискуссии сочли такой поступок попыткой пиариться на военных действиях, назвав его совершенно «неуместным» в нынешних условиях.

«Интересно, как эта награда может помочь в урегулировании ситуации? Столько бесполезных трюков», «Они пытаются превратить войну в зрелищный боевик. Это ужасно», - заметили они.

По словам читателей издания, Зеленский выглядит как человек, который лишь «играет президента Украины», однако его игра явно не заслуживает «Оскара».

Стивен Кинг едет в Киев

На Украине с 24 февраля проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

После начала военных действий Украину начали активно посещать голливудские актеры, их принимает у себя Владимир Зеленский. Среди приезжавших в Киев и встретившихся с президентом Украины знаменитостей - Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн и Лев Шрайбер. Последней страну посетила звезда «Интерстеллара» Джессика Честейн.

Зеленский отмечал, что визиты известных людей чрезвычайно ценны для его страны, так как мир «будет еще больше слышать, знать и понимать» о происходящем здесь. Однако некоторые критики считают, что звезды не могут принести настоящей пользы и лишь продвигают собственные бренды.

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