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В ЕС отреагировали на ракетные удары по Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на фоне волны ударов по критической инфраструктуре Украины заявил, что дополнительная военная помощь Киеву со стороны ЕС «уже на подходе». Об этом сообщает РИА Новости.

Боррель добавил, что подобным действиям «нет места в XXI веке» — он осудил удары самым решительным образом.

Напомним, что утром 10 октября во многих городах Украины прозвучали взрывы. Как заявлял президент Владимир Зеленский, удары пришлись по критической инфраструктуре по всей стране. Он призвал граждан сегодня быть в укрытиях и соблюдать правила осторожности — в происшествиях уже есть погибшие и раненые.

Индийские банки не захотели торговать с Россией в рупиях

Индийские банки не хотят использовать механизм торговли с Россией в рупиях (вместо доллара и евро), узнал Reuters.

Источники издания утверждают, что схему стали использовать две небольшие финансовые организации (Yes Bank и UCO Bank), заключив договоренности с ПСКБ и Газпромбанком. Но более крупные банки, включенные в международную финансовую систему, боятся санкций.

Российская сторона попросила восемь крупных индийских банков (в том числе Государственный банк Индии, PNB, Bank of India, Bank of Baroda и Центральный банк Индии) наладить торговлю в рупиях, но те не ответили на запрос. Банки продолжают транзакции с не попавшими под санкции российскими структурами в долларах и евро, но считают, что торговля в рупиях грозит проверками, отмечает агентство.

На Украине объявили в розыск Дмитрия Медведева

Служба безопасности Украины объявила в розыск зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об этом свидетельствуют данные базы МВД Украины.

Согласно информации на сайте, Медведеву предъявили обвинение по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").

Его разыскивают "органы досудебного следствия".

Россиян предупредили о "настоящей зиме"

Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"По-настоящему зима установилась, а под этим я понимаю ситуацию, когда температура отрицательная и ночью, и днем, в Магаданской области, на севере Камчатки, Хабаровского края, в Якутии", - уточнил он.

Путин и Лукашенко договорились о развертывании группировки войск

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск «в связи с обострением ситуации». Об этом сегодня заявил белорусский лидер, пишет «Белта».

По его словам, такие договоренности были достигнуты «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».

«Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», - пояснил Александр Лукашенко.

Путин прокомментировал удары по Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Путин сделал на оперативном совещании Совбеза.

Путин подчеркнул, что удары наносились высокоточным оружием.

Стало известно о срочной встрече министров обороны НАТО

Представители министерств обороны со всего мира соберутся в Брюсселе на срочную встречу в рамках формата «Рамштайн» на фоне череды ракетных ударов по Украине. Об этом стало известно газете The Washington Post (WP).

Газета отмечает, что встреча состоится на этой неделе, однако точный день неизвестен. Контактную группу по обороне Украины будет возглавлять представителm США. Помимо этого, WP сообщает о предстоящей встрече министров обороны стран НАТО.

Акции «Газпрома» рухнули

Акции Газпрома демонстрируют падение почти на 22%, следует из данных Московской биржи.

В результате российский рынок акций на старте торгов упал ниже 1800 пунктов. Снижение составило более 8%.

Сегодня акции «Газпрома» первый день торгуются без дивидендов.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов 10 октября на минимуме падал на 8,68%, до 1775,04 пункта.

Главы Всемирного банка и МВФ заявили о риске рецессии в мире

Главы Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) сообщили о существующем риске рецессии в мире, передает ТАСС.

Президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс отметил, что европейские развитые экономики замедляются.

"[Существуют] риск и подлинная опасность мировой рецессии в следующем году. Развитые экономики в Европе замедляются. Посмотрим, куда это двинется в следующем году", – заявил эксперт.

Ozon прекратил принимать заказы в Крыму

Интернет-гипермаркет Ozon временно прекратил принимать заказы от жителей Крыма. Доставка уже оформленных товаров может задержаться. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Отмечается, что в субботу, 8 октября, в результате взрыва грузовика были повреждены автомобильное и железнодорожное полотна Крымского моста. По объекту разрешен проезд легкового транспорта и поездов. Большегрузы на материк и с материка переправляются паромами.