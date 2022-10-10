Россиян предупредили о "настоящей зиме"

Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"По-настоящему зима установилась, а под этим я понимаю ситуацию, когда температура отрицательная и ночью, и днем, в Магаданской области, на севере Камчатки, Хабаровского края, в Якутии", - уточнил он.
Синоптик предупредил, что в Якутии в ближайшее время ожидаются метели, в Магаданской области будет ураганный ветер, а в Хабаровском крае пройдут сильные дожди.
А вот в Москве началась "золотая осень в холодном исполнении". Антициклон с запада удержит свои позиции до субботы включительно, а потом снова начнутся дожди.