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7 минут назад

Вильфанд предупредил о "настоящей зиме" в ряде регионов России

Российская Газета

Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Россиян предупредили о "настоящей зиме"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По-настоящему зима установилась, а под этим я понимаю ситуацию, когда температура отрицательная и ночью, и днем, в Магаданской области, на севере Камчатки, Хабаровского края, в Якутии", - уточнил он.

Синоптик предупредил, что в Якутии в ближайшее время ожидаются метели, в Магаданской области будет ураганный ветер, а в Хабаровском крае пройдут сильные дожди.

Синоптики рассказали россиянам о продлении золотой осени

А вот в Москве началась "золотая осень в холодном исполнении". Антициклон с запада удержит свои позиции до субботы включительно, а потом снова начнутся дожди.

Общество,Роман Вильфанд,
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