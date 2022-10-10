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19 минут назад

Стало известно о срочной встрече министров обороны НАТО

Lenta.ru

Представители министерств обороны со всего мира соберутся в Брюсселе на срочную встречу в рамках формата «Рамштайн» на фоне череды ракетных ударов по Украине. Об этом стало известно газете The Washington Post (WP).

Стало известно о срочной встрече министров обороны НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Газета отмечает, что встреча состоится на этой неделе, однако точный день неизвестен. Контактную группу по обороне Украины будет возглавлять представителm США. Помимо этого, WP сообщает о предстоящей встрече министров обороны стран НАТО.

Путин прокомментировал удары по Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочной встрече G7. Уточняется, что украинский лидер планирует выступить на встрече. Кроме того, Зеленский обсудил с канцлером Германии усиление давления на Россию, а также помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры.

Утром 10 октября в разных частях Киева прогремели взрывы. Уточняется о детонациях в Киевской области, а также городах Хмельницкий, Тернополь и Днепр. Кроме того, весь Харьков остался без электричества после ударов по городу.

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