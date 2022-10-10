Стало известно о срочной встрече министров обороны НАТО

Представители министерств обороны со всего мира соберутся в Брюсселе на срочную встречу в рамках формата «Рамштайн» на фоне череды ракетных ударов по Украине. Об этом стало известно газете The Washington Post (WP).

Газета отмечает, что встреча состоится на этой неделе, однако точный день неизвестен. Контактную группу по обороне Украины будет возглавлять представителm США. Помимо этого, WP сообщает о предстоящей встрече министров обороны стран НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочной встрече G7. Уточняется, что украинский лидер планирует выступить на встрече. Кроме того, Зеленский обсудил с канцлером Германии усиление давления на Россию, а также помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры.