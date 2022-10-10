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15 минут назад

Путин и Лукашенко договорились о развертывании группировки войск

Алиса Селезнёва

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск «в связи с обострением ситуации». Об этом сегодня заявил белорусский лидер, пишет «Белта».

Путин и Лукашенко договорились о развертывании группировки войск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, такие договоренности были достигнуты «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».

«Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», - пояснил Александр Лукашенко.

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Он также отметил, что основа этой группировки – вооруженные силы – и ее формирование уже началось.

«Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», - подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко добились согласования всех 28 программ в рамках Союзного государства. Были достигнуты договоренности о единой макроэкономической политике, интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства, новых кредитах для Белоруссии и обеспечении безопасности Союзного государства на внешнем периметре.

При этом после объявления в России 21 сентября частичной мобилизации Александр Лукашенко опроверг информацию о том, что провести ее планируется и в Белоруссии. «Не будет никакой мобилизации. Это вранье», - отметил он.

Политика,Армия,взрывы киев,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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