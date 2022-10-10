Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на фоне волны ударов по критической инфраструктуре Украины заявил, что дополнительная военная помощь Киеву со стороны ЕС «уже на подходе». Об этом сообщает РИА Новости.

Боррель добавил, что подобным действиям «нет места в XXI веке» — он осудил удары самым решительным образом.

Напомним, что утром 10 октября во многих городах Украины прозвучали взрывы. Как заявлял президент Владимир Зеленский, удары пришлись по критической инфраструктуре по всей стране. Он призвал граждан сегодня быть в укрытиях и соблюдать правила осторожности — в происшествиях уже есть погибшие и раненые.