Согласно информации на сайте, Медведеву предъявили обвинение по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").

Его разыскивают "органы досудебного следствия".

Ранее Медведев заявил, что целью Москвы в будущем должен стать полноценный демонтаж политического режима Киева. По его словам, в настоящее время Украина с "нацистским политическим режимом" будет представлять для России постоянную угрозу, которая будет нести прямой и явный характер.

До этого Владимир Путин прокомментировал массированные удары по Киеву. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ. Путин рассказал, что удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Российский лидер подчеркнул, что целью ВС РФ стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.