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21 минуту назад

Дмитрия Медведева объявили в розыск на Украине

Москва24иещё 5

Служба безопасности Украины объявила в розыск зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об этом свидетельствуют данные базы МВД Украины.

Согласно информации на сайте, Медведеву предъявили обвинение по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").

Его разыскивают "органы досудебного следствия".

Ранее Медведев заявил, что целью Москвы в будущем должен стать полноценный демонтаж политического режима Киева. По его словам, в настоящее время Украина с "нацистским политическим режимом" будет представлять для России постоянную угрозу, которая будет нести прямой и явный характер.

До этого Владимир Путин прокомментировал массированные удары по Киеву. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ. Путин рассказал, что удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Российский лидер подчеркнул, что целью ВС РФ стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи.

Медведев призвал полностью демонтировать политический режим Украины

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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