Путин прокомментировал удары по Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Путин сделал на оперативном совещании Совбеза.

Путин подчеркнул, что удары наносились высокоточным оружием.

Президент РФ заявил, что Украина совершала теракты на российской территории, если они продолжатся - «наш ответ будет жестким и по своим масштабам будет соответствовать уровню угроз».

Утром 10 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целями обстрелов были энергетические объекты по всей территории страны. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве.