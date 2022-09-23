Пока вы не уснули: предупреждение Москвы Киеву и замешательство Макрона

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В Кремле предостерегли Киев от атак после референдумов

В случае, если на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будет принято решение о присоединении, попытки Украины вернуть контроль над этими территориями будут расцениваться как атака на Россию. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Газета.ru».

«Безусловно, сразу же в отношении этих территорий будет действовать Конституция РФ», — пояснил пресс-секретарь президента России.

Макрон не смог объяснить действия Путина на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у него нет объяснения тому, почему российский лидер Владимир Путин решил действовать на Украине именно так. Об этом он рассказал в интервью CNN.

«У меня нет рационального объяснения», - констатировал он.

По словам французского лидера, возможно, действия Владимира Путина могут быть связаны со стратегией гегемонии в регионе. При этом решение о начале спецоперации Макрон счел «гигантской» ошибкой.

Эрдоган сделал заявление о местонахождении Медведчука

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что освобожденный из украинского плена Виктор Медведчук отправился из Турции в Россию. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, при обмене пленными между Россией и Украиной Турции передали имена 200 человек.

«Это все наши гости. На одном из них (Медведчуке, - прим.) Путин (президент РФ Владимир Путин, - прим.) сделал акцент. Мы отправили его в РФ. Мы решительно продолжаем процесс», - сказал Эрдоган.

В стране ЕС предложили «убежище» для уклонистов от мобилизации в РФ

Германии следует предоставить политическое убежище тем российским гражданам, которые бегут из России «в силу антивоенных убеждений» и не хотят участвовать в частичной мобилизации, заявляют немецкие политики.

В частности, с таким призывом выступила управляющая делами парламентской фракции правящей партии «Союз-90»/«Зеленые» в Бундестаге Ирене Михалич. Ее мнение приводит Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на немецкую газету Rheinische Post.

С Михалик солидарен зампредседателя фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС Йохан Вадефуль который призвал правительство страны выдавать гуманитарные визы «щедрее и масштабнее», в том числе российским «военнослужащим, которые публично выступают против» российских властей.

Четыре депутата Госдумы подали заявление на участие в СВО

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что четыре депутата Госдумы подали ему заявления с просьбой отправить их на спецоперацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о заместителе главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталии Милонове, главе комитета по охране здоровья Дмитрии Хубезове, замглавы комитета по обороне Дмитрии Саблине и зампреде комитета по экономической политике Сергее Соколе.

По словам Турчака, теперь заявления депутатов должны рассмотреть в Минобороны.

Лукашенко предупредил о «грандиозном шухере» в Польше

Власти Польши оказались на пороге «грандиозного шухера» в виде выборов, так как польский народ еще спросит с них за «безмозглую и ситуативную политику». Об этом заявил сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет «Белта».

Глава государства отметил, что пока Польша меньше всего страдает в результате санкционного противостояния ЕС с Россией и Белоруссией, но руководство страны само обостряет отношения с соседями. Последний пример – требование репараций от Германии.

«Прежде чем требовать от немцев компенсацию, подумай, что ты же тоже кому-то должен. Это такая безмозглая и ситуативная политика. Это можно понять в связи с тем, что они накануне грандиозного шухера - у них выборы. И они эту чашу, как мы в 2020 году с их подачи, изопьют до дна. Но только не с нашей подачи, мы их не будем трогать, а народ с них спросит», - заметил Лукашенко.

Россияне бросились снимать наличные

Объем наличных денег в обращении 22 сентября значительно увеличился. Рост оценивается в 132,1 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистику Банка России.

По словам аналитиков валютного регулятора, лишь 4 марта показатель демонстрировал превышение данного значения (+151,5 млрд рублей).

Уровень, который наблюдался днем ранее, все равно отстает от значений конца февраля. Тогда оборот наличных в России возрос на 1,4 рублей, что стало рекордом.

Божена Рынска отказалась от российского гражданства

Журналистка Божена Рынска сообщила в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что приняла решение отказаться от гражданства России. Также она рассказала, что столкнулась с некоторыми трудностями.

Как объяснила блогерша, для отказа от гражданства ей необходимо было предоставить справку об уплате налогов. Однако в отделении заявили, что не могут выдать документ в связи с техническими причинами.

«С 5 сентября я жду эту поганую бумагу. В первый раз я была вежлива. Во второй раз, потратив время и деньги на дорогу, я довела до слез сотрудницу. В третий раз вы будете рыдать всем отделением», — пригрозила Рынска.

Toyota подтвердила прекращение производства в России

Компания Toyota подтвердила решение прекратить производство автомобилей в России, сообщает ТАСС. В предприятии уточнили, что данное решение далось нелегко.