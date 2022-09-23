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47 минут назад

Божена Рынска отказалась от российского гражданства

Газета.Ru

Журналистка Божена Рынска сообщила в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что приняла решение отказаться от гражданства России. Также она рассказала, что столкнулась с некоторыми трудностями.

Божена Рынска отказалась от российского гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как объяснила блогерша, для отказа от гражданства ей необходимо было предоставить справку об уплате налогов. Однако в отделении заявили, что не могут выдать документ в связи с техническими причинами.

«С 5 сентября я жду эту поганую бумагу. В первый раз я была вежлива. Во второй раз, потратив время и деньги на дорогу, я довела до слез сотрудницу. В третий раз вы будете рыдать всем отделением», — пригрозила Рынска.

Ранее журналистка продала свою квартиру на Патриарших прудах. Рынска получила за недвижимость около 60 млн рублей.

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