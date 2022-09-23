Лукашенко заявил о грандиозном шухере в Польше

«Прежде чем требовать от немцев компенсацию, подумай, что ты же тоже кому-то должен. Это такая безмозглая и ситуативная политика. Это можно понять в связи с тем, что они накануне грандиозного шухера - у них выборы. И они эту чашу, как мы в 2020 году с их подачи, изопьют до дна. Но только не с нашей подачи, мы их не будем трогать, а народ с них спросит», - заметил Лукашенко.