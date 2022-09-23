Лукашенко заявил о грандиозном шухере в Польше

Власти Польши оказались на пороге «грандиозного шухера» в виде выборов, так как польский народ еще спросит с них за «безмозглую и ситуативную политику». Об этом заявил сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет «Белта».
Глава государства отметил, что пока Польша меньше всего страдает в результате санкционного противостояния ЕС с Россией и Белоруссией, но руководство страны само обостряет отношения с соседями. Последний пример – требование репараций от Германии.
«Прежде чем требовать от немцев компенсацию, подумай, что ты же тоже кому-то должен. Это такая безмозглая и ситуативная политика. Это можно понять в связи с тем, что они накануне грандиозного шухера - у них выборы. И они эту чашу, как мы в 2020 году с их подачи, изопьют до дна. Но только не с нашей подачи, мы их не будем трогать, а народ с них спросит», - заметил Лукашенко.
Он также предрек «конец стране», если руководство Польши «вообще очумеет и где-то войнушку развяжет».
«Но, думаю, до этого не дойдет, потому что польский народ не позволит», - заметил президент Белоруссии.
Ранее польский сейм одобрил резолюцию с требованием к Германии выплатить репарации за ущерб времен Второй мировой войны. Польский лидер Анджей Дуда также заявил о желании потребовать репарации и от России, так как СССР присоединился к войне и атаке на Польшу.
При этом с момента начала спецоперации России на Украине Польша заняла непримиримую антироссийскую позиции и польские политики не раз выступали с резкими и резонансными заявлениями. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей колонке для The Telegraph написал, что «русский мир» является «раковой опухолью, представляющей смертельную угрозу для всей Европы».