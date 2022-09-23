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49 минут назад

В Кремле предостерегли Киев от атак после референдумов

Алиса Селезнёва

В случае, если на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будет принято решение о присоединении, попытки Украины вернуть контроль над этими территориями будут расцениваться как атака на Россию. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Газета.ru».

В Кремле предостерегли Киев от атак после референдумов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Безусловно, сразу же в отношении этих территорий будет действовать Конституция РФ», — пояснил пресс-секретарь президента России.

Сегодня в Луганской Народной Республике (ЛНР), Донецкой Народной Республике (ДНР), а также Херсонской и Запорожской областях началось голосование по вхождению регионов в состав Российской Федерации. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

В 2020 году президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. Одно из них подразумевало запрет на отчуждение территорий России. Изменения в основной закон страны по итогам голосования одобрили 77,92% россиян, против высказались 21,27%.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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