В Кремле предостерегли Киев от атак после референдумов

В случае, если на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будет принято решение о присоединении, попытки Украины вернуть контроль над этими территориями будут расцениваться как атака на Россию. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Газета.ru».

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«Безусловно, сразу же в отношении этих территорий будет действовать Конституция РФ», — пояснил пресс-секретарь президента России.

Сегодня в Луганской Народной Республике (ЛНР), Донецкой Народной Республике (ДНР), а также Херсонской и Запорожской областях началось голосование по вхождению регионов в состав Российской Федерации. Голосование продлится до 27 сентября включительно.