Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что четыре депутата Госдумы подали ему заявления с просьбой отправить их на спецоперацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о заместителе главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталии Милонове, главе комитета по охране здоровья Дмитрии Хубезове, замглавы комитета по обороне Дмитрии Саблине и зампреде комитета по экономической политике Сергее Соколе.

По словам Турчака, теперь заявления депутатов должны рассмотреть в Минобороны.

Он отметил, что Милонов, Саблин и Хубезов с конца февраля «работают на Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима».

«Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Что такое борьба за право быть русским», - заключил он.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию.

Он заявил, что мобилизовать могут только состоящих в запасе граждан (не срочников) и в первую очередь тех, кто уже служил, участвовал в боевых действиях и имеет востребованные военно-учетные специальности.