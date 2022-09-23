Макрон не смог объяснить действия Путина на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у него нет объяснения тому, почему российский лидер Владимир Путин решил действовать на Украине именно так. Об этом он рассказал в интервью CNN.

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«У меня нет рационального объяснения», - констатировал он.

По словам французского лидера, возможно, действия Владимира Путина могут быть связаны со стратегией гегемонии в регионе, а может быть являются последствиями COVID-19 и изоляции.

При этом решение о начале спецоперации Макрон счет «гигантской» ошибкой.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он также подчеркнул, что Россия не оставили другого выбора.