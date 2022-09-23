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11 минут назад

Макрон не смог объяснить действия Путина на Украине

Алиса Селезнёва

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у него нет объяснения тому, почему российский лидер Владимир Путин решил действовать на Украине именно так. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Макрон не смог объяснить действия Путина на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня нет рационального объяснения», - констатировал он.

По словам французского лидера, возможно, действия Владимира Путина могут быть связаны со стратегией гегемонии в регионе, а может быть являются последствиями COVID-19 и изоляции.

При этом решение о начале спецоперации Макрон счет «гигантской» ошибкой.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он также подчеркнул, что Россия не оставили другого выбора.

По словам Владимира Путина, он внимательно следит за дискуссиями в РФ и на Западе о российской спецоперации на Украине. Он выразил мнение, что Украина для Запада - средство для достижения целей, не имеющих ничего общего с интересами украинского народа.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,
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