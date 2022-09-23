Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что освобожденный из украинского плена Виктор Медведчук отправился из Турции в Россию. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, при обмене пленными между Россией и Украиной Турции передали имена 200 человек.

«Это все наши гости. На одном из них (Медведчуке, - прим.) Путин (президент РФ Владимир Путин, - прим.) сделал акцент. Мы отправили его в РФ. Мы решительно продолжаем процесс», - сказал Эрдоган.

Ранее Тайип Эрдоган заявил, что обмен военнопленными между Москвой и Киевом при посредничестве Турции важный шаг к прекращению кризиса на Украине. Он также подчеркнул, что усилия Анкары по установлению мира между Россией и Украиной продолжаются.