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1 час назад

Эрдоган сделал заявление о местонахождении Медведчука

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что освобожденный из украинского плена Виктор Медведчук отправился из Турции в Россию. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, при обмене пленными между Россией и Украиной Турции передали имена 200 человек.

«Это все наши гости. На одном из них (Медведчуке, - прим.) Путин (президент РФ Владимир Путин, - прим.) сделал акцент. Мы отправили его в РФ. Мы решительно продолжаем процесс», - сказал Эрдоган.

Ранее Тайип Эрдоган заявил, что обмен военнопленными между Москвой и Киевом при посредничестве Турции важный шаг к прекращению кризиса на Украине. Он также подчеркнул, что усилия Анкары по установлению мира между Россией и Украиной продолжаются.

Пескова спросили о местонахождении Медведчука

Напомним, ранее стало известно, что между Россией и Украиной состоялся обмен пленными. В результате из украинского плена были освобождены 56 человек. Из них 50 военнослужащих России, пять человек из Донбасса, а также оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук. В свою очередь, Украине были переданы 215 человек.

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