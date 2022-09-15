Пока вы не уснули: требование Польши к России и красная черта для США

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Дуда озвучил позицию по получению репараций от России

Президент Польши Анджей Дуда заявил о желании потребовать от России репарации. Об этом он сказал в интервью изданию Wprost, пишет РИА Новости.

По его словам, Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Позже к войне присоединилась и Россия, поэтому репарации должна выплачивать и РФ.

«Думаю, мы должны это сделать. Я не вижу причин, по которым мы не должны этого добиваться», - сказал Дуда.

В Кривом Роге взорвали дамбу

После поднятия уровня воды в реке Ингулец местным властям пришлось взорвать дамбу, чтобы ликвидировать затопление города. Об этом сообщил глава Кривого Рога Александр Вилкул, передает РИА Новости.

«Ночью была ликвидация огромной аварии, которая произошла через прилеты крылатых ракет "Кинжал" и ракет "Искандер". Проводился большой перечень мероприятий необходимых — начиная от двух подрывов дамбы в районе Черногорки, заканчивая большими инженерными работами», — заявил Вилкул.

"Красная черта": МИД РФ обратился к США с предостережением

США станут непосредственной стороной конфликта на Украине, если решат направить Киеву ракеты большей дальности. Такое условие назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта», — уточнила дипломат.

Кадыров призвал регионы к «самомобилизации»

Рамзан Кадыров призвал регионы России к «самомобилизации». Как сообщает РИА Новости, глава Чечни считает, что каждый руководитель субъекта РФ способен подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев.

«Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала», — заявил Кадыров.

США поставят Украине передовые ракетные системы

Координатор совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в следующем пакете военной помощи Украине власти США собираются поставить продвинутые ракетные системы. Об этом сообщают РИА «Новости».

«Это будет передача им тех вооружений и техники, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге. И что же это в себя включает? Очевидно, артиллерию, продвинутые ракетные системы», – объявил Кирби.

Конфуз президента Туркмении рядом с Путиным попал на видео

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в начале беседы с главой российского государства Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде уронил листок, предположительно, с речью. Произошедший конфуз попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

На кадрах видно, как лидеры двух государств после рукопожатий направились в сторону стола, затем сели друг напротив друга. В момент, когда Путин начал произносить приветственные слова, Бердымухамедов обронил листок с возможными словами речи, но тут же его поднял.

ВСУ вновь приступили к штурму Красного Лимана

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь предпринимают попытки к захвату Красного Лимана. Об этом сообщают военные корреспонденты «Русской весны» в своем Telegram-канале.

По данным журналистов, город продолжает оставаться под контролем российских войск.

Ранее о попытке ВСУ приступить к штурму Красного Лимана сообщил военный корреспондент Семен Пегов. По данным его источников в Краснолиманском районе, бойцы подразделения «Барс-16», более известного как отряд «Кубань», ведут бой на подступах к населенному пункту. Там украинские военнослужащие атакуют отдельные позиции.

"АвтоВАЗ" снял с производства популярную модель

Официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский сообщил об отсутствии у компании планов возобновлять производство модели Lada Xray. Соответствующее заявление было сделано в ходе премии «Автомобиль года в России», передает РИА Новости.

По его словам, ситуация обусловлена высокой долей импортируемых компонентов.

«В Xray очень велика доля импортируемых компонентов, он менее всего локализован», отметил он.

Новичку «Локомотива» запретили играть под своей фамилией

Telegram-канал ФК «Локомотив»

Нападающий московского «Локомотива» Педриньо Габриел объяснил отсутствие фамилии на игровой майке. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, но сказали, что это не очень. Потому что это типа гей, голубой», — заявил 22-летний футболист.

Он подчеркнул, что руководством было решено использовать сокращенное имя Педро.

Роджер Федерер объявил о завершении карьеры

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер объявил, что после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября, завершит карьеру. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

По словам 41-летнего Федерера, здоровье больше не позволяет выступать на прежнем уровне. Он не исключил, что будет иногда выходить на корт в выставочных матчах, но подчеркнул, что больше не сыграет в туре и на турнирах «Большого шлема».

Цены на газ в Европе взлетели

Биржевая стоимость газа в Европе на торгах в четверг, 15 сентября, повышается почти на 12%. Она уже преодолела отметку в 2500 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.