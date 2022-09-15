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14 минут назад

США поставят Украине передовые ракетные системы

Елена Прошина

Координатор совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в следующем пакете военной помощи Украине власти США собираются поставить продвинутые ракетные системы. Об этом сообщают РИА «Новости».

«Это будет передача им тех вооружений и техники, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге. И что же это в себя включает? Очевидно, артиллерию, продвинутые ракетные системы», – объявил Кирби.

Кроме того, политик сообщил, что в ближайшее время Белый дом может анонсировать новый пакет военной помощи Киеву.

МИД пригрозил США последствиями поставок Украине ракет

Ранее Джон Кирби также заявил, что Вашингтон намерен оказывать военную помощь Тайваню, чтобы полуостров смог противостоять угрозам «со стороны КНР».

Армия,Видео,Джон Кирби,
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