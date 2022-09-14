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53 минуты назад

В Белом доме заявили о намерении поставлять оружие Тайваню

RT на русскомиещё 1

США намерены поставлять Тйваню оружие, необходимое для противостояния угрозе «со стороны КНР», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

В США заявили о намерении поставлять оружие Тайваню
Фото: ReutersReuters

«Мы предоставим им средства, чтобы отражать угрозы, с которыми они продолжают сталкиваться. Определенно, со стороны КНР», — приводит ТАСС слова Кирби на брифинге.

Он отметил, что нынешняя администрация США усиливает поддержку Тайваня.

Ранее официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай намерен принять «законные и необходимые» меры в ответ на продажу Соединёнными Штатами вооружения Тайваню.

Армия,Джон Кирби,Администрация США,
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