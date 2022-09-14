В США заявили о намерении поставлять оружие Тайваню

США намерены поставлять Тйваню оружие, необходимое для противостояния угрозе «со стороны КНР», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Мы предоставим им средства, чтобы отражать угрозы, с которыми они продолжают сталкиваться. Определенно, со стороны КНР», — приводит ТАСС слова Кирби на брифинге.
Он отметил, что нынешняя администрация США усиливает поддержку Тайваня.
Ранее официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай намерен принять «законные и необходимые» меры в ответ на продажу Соединёнными Штатами вооружения Тайваню.