Дуда озвучил позицию по получению репараций от России

Президент Польши Анджей Дуда заявил о желании потребовать от России репарации. Об этом он сказал в интервью изданию Wprost, пишет РИА Новости.

По его словам, Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Позже к войне присоединилась и Россия, поэтому репарации должна выплачивать и РФ.

«Думаю, мы должны это сделать. Я не вижу причин, по которым мы не должны этого добиваться», - сказал Дуда.

Однако он подчеркнул, что в конфликте вокруг репараций от Германии, которых добивается Польша, виновата не Варшава, а Берлин.

«Если сегодня кто-то говорит, что мы излишне разжигаем конфликт, требуя репараций, то пусть спрашивают немцев, почему в 1939 году они начали этот конфликт», - заявил Дуда.

Ранее польский сейм одобрил резолюцию с требованием к Германии выплатить репарации за ущерб времен Второй мировой войны. В документе говорится, что власти Германии должны безоговорочно взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше.