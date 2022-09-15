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1 час назад

Дуда поддержал идею потребовать от России репарации

Елена Прошина

Президент Польши Анджей Дуда заявил о желании потребовать от России репарации. Об этом он сказал в интервью изданию Wprost, пишет РИА Новости.

Дуда озвучил позицию по получению репараций от России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Позже к войне присоединилась и Россия, поэтому репарации должна выплачивать и РФ.

«Думаю, мы должны это сделать. Я не вижу причин, по которым мы не должны этого добиваться», - сказал Дуда.

Однако он подчеркнул, что в конфликте вокруг репараций от Германии, которых добивается Польша, виновата не Варшава, а Берлин.

«Если сегодня кто-то говорит, что мы излишне разжигаем конфликт, требуя репараций, то пусть спрашивают немцев, почему в 1939 году они начали этот конфликт», - заявил Дуда.

Ранее польский сейм одобрил резолюцию с требованием к Германии выплатить репарации за ущерб времен Второй мировой войны. В документе говорится, что власти Германии должны безоговорочно взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше.

Шансы Польши получить репарации от Германии оценили

При этом ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что сейчас Польша не сможет получить репарации от России. Он выразил надежду, что РФ когда-нибудь присоединится к цивилизованным странам, которые соблюдают определенные правила.

В мире,Ярослав Качиньский,Анджей Дуда,
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