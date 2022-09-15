Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь предпринимают попытки к захвату Красного Лимана. Об этом сообщают военные корреспонденты «Русской весны» в своем Telegram-канале.

По данным журналистов, город продолжает оставаться под контролем российских войск.

Ранее о попытке ВСУ приступить к штурму Красного Лимана сообщил военный корреспондент Семен Пегов. По данным его источников в Краснолиманском районе, бойцы подразделения «Барс-16», более известного как отряд «Кубань», ведут бой на подступах к населенному пункту. Там украинские военнослужащие атакуют отдельные позиции.

О штурме Красного Лимана также рассказывал полковой священник российского подразделения «Барс-16», более известного как отряд «Кубань». По его словам, интенсивные бои начались с 8 сентября. С этого числа противник перешел в наступление — начался массированный артиллерийский обстрел, шли близкие стрелковые бои, порой дистанция боя составляла 20 метров.