Конфуз президента Туркмении рядом с Путиным попал на видео

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в начале беседы с главой российского государства Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде уронил листок, предположительно, с речью. Произошедший конфуз попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

На кадрах видно, как лидеры двух государств после рукопожатий направились в сторону стола, затем сели друг напротив друга. В момент, когда Путин начал произносить приветственные слова, Бердымухамедов обронил листок с возможными словами речи, но тут же его поднял.