В Кривом Роге взорвали дамбу

После поднятия уровня воды в реке Ингулец местным властям пришлось взорвать дамбу, чтобы ликвидировать затопление города. Об этом сообщил глава Кривого Рога Александр Вилкул, передает РИА Новости.

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«Ночью была ликвидация огромной аварии, которая произошла через прилеты крылатых ракет "Кинжал" и ракет "Искандер". Проводился большой перечень мероприятий необходимых — начиная от двух подрывов дамбы в районе Черногорки, заканчивая большими инженерными работами», — заявил Вилкул.

Он добавил, что уровень воды в городе падает, однако подтопления все еще имеют место.