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27 минут назад

В Кривом Роге взорвали дамбу

Lenta.ruиещё 1

После поднятия уровня воды в реке Ингулец местным властям пришлось взорвать дамбу, чтобы ликвидировать затопление города. Об этом сообщил глава Кривого Рога Александр Вилкул, передает РИА Новости.

В Кривом Роге взорвали дамбу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ночью была ликвидация огромной аварии, которая произошла через прилеты крылатых ракет "Кинжал" и ракет "Искандер". Проводился большой перечень мероприятий необходимых — начиная от двух подрывов дамбы в районе Черногорки, заканчивая большими инженерными работами», — заявил Вилкул.

Он добавил, что уровень воды в городе падает, однако подтопления все еще имеют место.

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Вечером 14 сентября на Украине заявили, что по гидротехническим сооружениям Кривого Рога был нанесен ракетный удар. В его результате в реке Ингулец значительно поднялся уровень воды. Из-за невозможности регулировать ее поток, сообщал российский военный корреспондент Александр Коц, переправа Вооруженных сил Украины в районе Давыдов Брода была снесена.

Происшествия,Александр Коц,Александр Вилкул,
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