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40 минут назад

Кадыров призвал регионы к «самомобилизации»

Никита Бородкин

Рамзан Кадыров призвал регионы России к «самомобилизации». Как сообщает РИА Новости, глава Чечни считает, что каждый руководитель субъекта РФ способен подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев.

Кадыров призвал регионы к «самомобилизации»
Фото: ТАССТАСС

«Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала», — заявил Кадыров.

Он отметил, что если в каждом регионе последуют его совету, то в масштабах государства получится «внушительный военный контингент» в 85 тыс. человек. По мнению Кадырова, это позволит в короткий срок закрыть задачи спецоперации.

СБУ предъявила обвинения Кадырову

«По опыту знаю, что в нашей стране искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, достаточно», — добавил он.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин говорил, что ее цель — защитить население Донбасса от геноцида киевским режимом.

Политика,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,СБУ,
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