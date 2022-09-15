Кадыров призвал регионы к «самомобилизации»

Рамзан Кадыров призвал регионы России к «самомобилизации». Как сообщает РИА Новости, глава Чечни считает, что каждый руководитель субъекта РФ способен подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев.

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«Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала», — заявил Кадыров.

Он отметил, что если в каждом регионе последуют его совету, то в масштабах государства получится «внушительный военный контингент» в 85 тыс. человек. По мнению Кадырова, это позволит в короткий срок закрыть задачи спецоперации.

«По опыту знаю, что в нашей стране искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, достаточно», — добавил он.