Пока вы не уснули: претензии Китая к России и заявление «Газпрома» о турбинах

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

У Китая появились претензии к России из-за нефти

Между Китаем и Россией началось негласное противоборство из-за поставок нефти из Казахстана. Об этом сообщило издание Eurasianet. По его информации, на фоне замедления роста китайской экономики, Пекин рассчитывает на то, что казахстанская нефть могла бы беспрепятственно выходить на мировой рынок.

Однако после начала спецоперации России на Украине Москва уже два раза блокировала поставки.

Как отметил Eurasianet, если Китаю не удастся добиться поставок чёрного золота из Казахстана на мировой рынок, то цены на нефть продолжат расти. Это приведёт к падению потребительского спроса в КНР, поскольку вслед за подъёмом нефтяных цен подорожают и различные товары.

Путин увеличил численность армии

Президент РФ Владимир Путин увеличил штатную численность российской армии с 1,9 миллиона до 2,04 миллиона человек с 2023 года. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих», - говорится в тексте указа.

«Газпром» опроверг заявления Канады о турбинах для «Северного потока»

«Газпром» заявил, что ни одна из турбин, необходимых для трубопровода «Северный поток», не находится на ремонте в Канаде.

«В настоящее время ни одна из турбин КС «Портовая» не находится на ремонте в Канаде», — сказано в Telegram-канале «Газпрома».

Компания таким образом опровергла слова канадской стороны о том, что правительство страны решило передать Германии пять газовых турбин для газопровода, которые сейчас находятся в Монреале. Глава канадского МИД Мелани Жоли уточнила, что именно о таком решении попросила Германия.

Минобороны заявило о попадании ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на Украине

В результате попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области российские войска уничтожили более 200 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, также были уничтожены 10 единиц военной техники, которая следовала в зону боевых действий на Донбассе.

Ранее в Минобороны заявили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили пять беспилотников ВСУ, а также 18 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Британский самолет-разведчик сделал круг над Черным морем напротив Крымского моста

Британский разведывательный самолет Boeing RC-135W совершил полет над Черным морем. Он летел в сторону Сочи, напротив Крымского моста развернулся и направился обратно. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Разведывательный самолет совершил свой полет в среду, 24 августа. На обратном пути пилот выключил транспондер. Это произошло в воздушном пространстве Румынии. Точных данных о месте его взлета и посадки нет.

Всех украинцев призвали пройти военную подготовку

Глава Минобороны Украины Алексей Резников призвал всех граждан страны готовится к «тотальной обороне» и пройти военную подготовку, в первую очередь это должно касаться чиновников. Об этом он заявил в своей колонке для «Украинской правды».

Министр подчеркнул, что 17-я статья Конституции Украины четко определяет, что защита суверенитета и территориальной целостности страны - дело всего украинского народа, «каждого гражданина без исключений».

В России назвали условие для возобновления переговоров с Украиной

Если киевские власти объявят о готовности к переговорам на любом уровне, то Россия отреагирует. Такое условие назвал лидер ЛДПР, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

«В случае если украинская сторона заявит, что готова к переговорам на любом уровне, в любом формате, тогда будем это обсуждать и реагировать», — сказал он журналистам на пресс-подходе по итогам внепланового Совета Госдумы.

Названа причина отъезда Татьяны Тарасовой в США

Тренер Татьяна Тарасова уехала в США с частным визитом. Поездка не связана с профессиональной деятельностью либо госпитализацией. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что среди воспитанников Тарасовой есть олимпийские чемпионы, а также победители чемпионатов мира и Европы.

О своей поездке она сообщила журналистам по телефону. О причинах поездки в Штаты и о дате возвращения Тарасова не рассказала.

Производство автомобилей в России рухнуло

motor.ru

Производство легковых автомобилей в июле 2022 года составило 19,4 тысячи штук, сообщает Росстат. Это на 80,6 процента меньше результата за тот же месяц 2021 года, но на 44,5 процента больше, чем в июне 2022-го. Ситуация улучшилась благодаря тому, что в июле АвтоВАЗ возобновил выпуск Niva Legend и Granta Cross – модели сходят с конвейера в «антикризисной» версии без сложной электроники. Кроме того, в стране продолжают работать предприятия УАЗ и Haval. Остальные же заводы до сих пор простаивают.

Всего за семь месяцев в стране произвели 300 тысяч легковушек – на 64,2 процента меньше, чем за январь-июль прошлого года. Ожидается, что в августе объемы производства увеличатся, так как на конвейер вернулась Niva Travel, а также АвтоВАЗ выпустил 1,8 тысячи экземпляров Largus. А с 29 августа тольяттинский завод перейдет на пятидневную рабочую неделю.

В NASA решили построить замену МКС

NASA собирается построить замену Международной космической станции (МКС) с привлечением к проекту частных космических компаний. Как сообщает Gizmodo, компания миллиардера Джефа Безоса Blue Origin и Sierra Space уже получили одобрение на разработку станции Orbital Reef. Помогут им Boeing, ряд других частных организаций и ученые из Университета штата Аризона.