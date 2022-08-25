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31 минуту назад

Всех украинцев призвали пройти военную подготовку

Мария Иванова

Глава Минобороны Украины Алексей Резников призвал всех граждан страны готовится к «тотальной обороне» и пройти военную подготовку, в первую очередь это должно касаться чиновников. Об этом он заявил в своей колонке для «Украинской правды».

Всех украинцев призвали пройти военную подготовку
Фото: ReutersReuters

Министр подчеркнул, что 17-я статья Конституции Украины четко определяет, что защита суверенитета и территориальной целостности страны - дело всего украинского народа, «каждого гражданина без исключений».

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Кроме того, стратегия военной безопасности Украины содержит базовый принцип «всеобъемлющей обороны», который предусматривает использование «всего потенциала государства и общества».

«Это было записано в документах, но если быть откровенным, многими воспринималось как абстракция. Если мы действительно хотим сохранить свою страну при таком соседстве, нужно быть постоянно готовым к тотальной обороне», - заявил Резников.

Он подчеркнул, что это касается не только профессиональных военных, но и всех граждан.

«Каждому придется принести в жертву ради Украины часть комфорта, часть привычной жизни. Да, как было раньше, уже не будет», - написал министр.

Он добавил, что сейчас власти рассматривают механизмы, которые помогут обычным людям участвовать в обороне, - к примеру, нормирование обращения оружия и формирование стрелковой культуры.

Резников заявил, что наличие военной подготовки должно стать одним из обязательных требований для работы на госслужбе, а также для избрания в органы местного самоуправления, парламент и суды.

Ранее на Украине сформировали силы территориальной обороны, присоединиться к которым может любой гражданин Украины от 18 лет после медосмотра и психологического отбора. Пол и опыт службы в армии значения не имеют.

В мире,Алексей Резников,
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