В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
24 минуты назад

В России назвали условие для возобновления переговоров с Украиной

Lenta.ruиещё 1

Если киевские власти объявят о готовности к переговорам на любом уровне, то Россия отреагирует. Такое условие назвал лидер ЛДПР, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

В России назвали условие для возобновления переговоров с Украиной
Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Globallookpress.comNina Liashonok / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

«В случае если украинская сторона заявит, что готова к переговорам на любом уровне, в любом формате, тогда будем это обсуждать и реагировать», — сказал он журналистам на пресс-подходе по итогам внепланового Совета Госдумы.

Ранее Слуцкий отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о референдумах. Он напомнил, что переговорный процесс был начат по неоднократным просьбам украинской стороны, но фактически ею же поставлен на паузу, так как «не обошлось, очевидно, без указующего перста из Вашингтона».

По мнению Слуцкого, жителям освобожденных регионов «явно не по пути с неонацистами и фактически ядерными террористами».

Небензя выразил надежду на решение конфликта на Украине путем переговоров

До этого в Запорожской области объявили о проведении референдума по вопросу воссоединения с Россией. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Балицкий.

Зеленский тогда подчеркивал, что Украина откажется от переговоров с Россией при проведении референдумов на территории регионов, которые находятся под контролем российских военных. По его словам, украинская сторона ежедневно работает для усиления поставок оружия, чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы.

Политика,Евгений Балицкий,Владимир Зеленский,ЛДПР,Госдума,
47
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители