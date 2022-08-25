Британский самолет-разведчик сделал круг над Черным морем напротив Крымского моста

Британский разведывательный самолет Boeing RC-135W совершил полет над Черным морем. Он летел в сторону Сочи, напротив Крымского моста развернулся и направился обратно. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Разведывательный самолет совершил свой полет в среду, 24 августа. На обратном пути пилот выключил транспондер. Это произошло в воздушном пространстве Румынии. Точных данных о месте его взлета и посадки нет.
Вечером это же воздушное судно осуществило еще один вылет. Его полет фиксировался с 17-30 мск до 22-00. Борт приземлился на авиабазе Уоддингтон ВВС Великобритании.
Ранее власти Соединенного Королевства подавали заявку на пролет RC-135W над территорией европейских стран и России. Несмотря на отказ Минобороны РФ, летчик все же совершил вылет, но после предупреждения был вынужден повернуть назад.