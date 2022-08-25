В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
57 минут назад

Британский самолет-разведчик сделал круг над Черным морем напротив Крымского моста

Илья Родин

Британский разведывательный самолет Boeing RC-135W совершил полет над Черным морем. Он летел в сторону Сочи, напротив Крымского моста развернулся и направился обратно. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Британский самолет-разведчик сделал круг над Черным морем напротив Крымского моста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Разведывательный самолет совершил свой полет в среду, 24 августа. На обратном пути пилот выключил транспондер. Это произошло в воздушном пространстве Румынии. Точных данных о месте его взлета и посадки нет.

Перехват разведчика США возле Крыма попал на видео

Вечером это же воздушное судно осуществило еще один вылет. Его полет фиксировался с 17-30 мск до 22-00. Борт приземлился на авиабазе Уоддингтон ВВС Великобритании.

Ранее власти Соединенного Королевства подавали заявку на пролет RC-135W над территорией европейских стран и России. Несмотря на отказ Минобороны РФ, летчик все же совершил вылет, но после предупреждения был вынужден повернуть назад.

Армия,Минобороны России,
146
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители