Путин увеличил численность армии

Президент РФ Владимир Путин увеличил штатную численность российской армии с 1,9 миллиона до 2,04 миллиона человек с 2023 года. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих», - говорится в тексте указа.

До этого штатную численность Вооруженных сил поднимали в 2017 году. Тогда она выросла с 1,88 миллиона до 1,9 миллиона человек.