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1 час назад

Путин увеличил численность армии до 2,04 миллиона человек

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин увеличил штатную численность российской армии с 1,9 миллиона до 2,04 миллиона человек с 2023 года. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин увеличил численность армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих», - говорится в тексте указа.

Также Путин поручил правительству предусмотреть бюджетные ассигнования на расширение штата армии.

Минобороны заявило о попадании ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на Украине

До этого штатную численность Вооруженных сил поднимали в 2017 году. Тогда она выросла с 1,88 миллиона до 1,9 миллиона человек.

Армия,Политика,Владимир Путин,
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