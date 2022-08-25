В NASA решили построить замену МКС

NASA собирается построить замену Международной космической станции (МКС) с привлечением к проекту частных космических компаний. Как сообщает Gizmodo, компания миллиардера Джефа Безоса Blue Origin и Sierra Space уже получили одобрение на разработку станции Orbital Reef. Помогут им Boeing, ряд других частных организаций и ученые из Университета штата Аризона.

Фото: Roscosmos Roscosmos

Как отметил представитель Blue Origin Брент Шервуд, Orbital Reef будет отвечать как научным требованиям NASA, так и предоставлять простор для коммерческого использования — например, для съемки фильмов и космического туризма. Одновременно на ней смогут находиться до 10 человек. Постройку собирают начать в 2026 году, а завершить в 2027 году.

На реализацию проекта уже выделили более 1,5 млн долларов. Свои варианты также предложили компании Axiom Space, NanoRacks и Northrop Grumman, однако Orbital Reef сочли в NASA наиболее удачной.

Напомним, что к 2030 NASA собирается закончить свою работу на МКС. Тем временем глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявлял, что Россия выйдет из международного проекта после 2024 года. На замену госкорпорация собирается построить Российскую орбитальную станцию (РОС).