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10 минут назад

Минобороны заявило о попадании ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на Украине

Lenta.ru

В результате попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области российские войска уничтожили более 200 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Минобороны заявило о попадании ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации военного ведомства, также были уничтожены 10 единиц военной техники, которая следовала в зону боевых действий на Донбассе.

Ранее в Минобороны заявили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили пять беспилотников ВСУ, а также 18 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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В ведомстве добавили, что беспилотники сбили в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Урожайное, Василевка, Зеленый Гай Донецкой и Камыш Заря.

Армия,Минобороны России,
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