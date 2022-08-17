Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Если посеем хаос, русские нас сожрут». Зеленский признался, что знал о спецоперации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не реагировал на предупреждения США о начале российской спецоперации из-за страха спровоцировать панику у населения и тем самым «погубить страну».

«Если бы мы об этом сообщили, тогда я бы терял $7 млрд в месяц начиная с октября прошлого года, и на момент, когда россияне напали, они нас захватили бы за три дня. Если бы это произошло, то в октябре — не дай Бог, в отопительный сезон, — ничего бы не осталось. Мы бы не смогли выйти из этой ситуации, и в стране был бы хаос», — объяснил он в интервью The Washington Post.

В России отложили новую пенсионную реформу

Минтруд захотел отложить переход на определение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, который должен был рассчитываться по данным Росстата. Планировалась, что новую методику начнут применять уже с 2023 года, но теперь проект хотят реализовать в 2025 году. Об этом сообщил РБК со ссылкой на проект постановления ведомства. От расчётного периода выплат зависит размер ежемесячной накопительной пенсии. Чем он больше, тем пенсия в месяц меньше.

Если бы проект запустили в 2023 году, то ожидаемый период выплаты накопительной пенсии мог бы просесть к сегодняшнему значению (22 года), а накопительная часть пенсии вырасти. В Минтруде объяснили, что не хотят резко менять показатель продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии для тех, кто будет обращаться за расчётом в 2023–2024 годах.

Китай ответил на слова Путина о визите Пелоси на Тайвань

В Китае выразили благодарность президенту РФ Владимиру Путину за высказывания о визите спикера палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси на Тайвань. Было отмечено, что страна «высоко ценит позицию», который обозначил российский лидер. Комментарий официального представителя Министерства иностранных дел Китая Вана Вэньбиня привело РИА Новости.

Министр также назвал слова Путина «воплощением высокого уровня стратегического сотрудничества КНР и РР» и проявлением взаимной поддержки двух государств по вопросам, которые затрагивают коренные интересы каждой.

«АвтоВАЗ» возобновил выпуск коммерческой версии Lada Granta

На сайте российского автоконцерна «АвтоВАЗ» сообщается, что в продажу вернутся коммерческие версии автомобиля Lada Granta 2022 модельного года.

Производством автомобилей занимается дочерняя компания «ПСА ВИС-АВТО». Уточняется, что новые автомобили будут производиться без подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов, а также с пониженным экоклассом двигателя. Зато новые модели оснащены электроусилителем руля, передними электростеклоподъемниками, бортовым компьютером, аудиоподготовкой, а также системой экстренного оповещения «Эра-Глонасс», которая активируется кнопкой. Рекомендуемые цены для новой комплектации Lada Granta в «АвтоВАЗ» пока не разглашают.

Россия направила Армении ноту протеста

Посольство России в Армении направило ноту в МИД республики из-за вбросов с ложными обвинениями в адрес российских структур в якобы причастности ко взрыву на ереванском оптовом рынке «Сурмалу», сообщила пресс-служба российского диппредставительства.

«Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа с. г. на территории торгового центра «Сурмалу» трагедии», – говорится в заявлении в Telegram-канале посольства.

Поставки дешевых смартфонов в Россию рухнули

Поставки дешевых смартфонов в Россию в первом полугодии рухнули более чем наполовину по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оценки GS Group.

Речь идет о моделях стоимостью до 10 тысяч рублей, падение составило 56 процентов, импорт в штуках достиг 2,7 миллиона. В среднем и дорогом сегменте тоже наблюдается сокращение — 24 процента и 38 процентов соответственно, 5,5 и 1,6 миллиона штук.

Кадыров рассказал о ранении на Украине чеченского командира

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что по ходу спецоперации на Украине два месяца назад был ранен чеченский командир Иса Таймасханов. Он поделился кадрами, на которых раненого командира везут на машине. При этом Таймасханов говорит, что тело ранено, но душа не сломлена.

Кадыров признался, что только сегодня увидел видео двухмесячной давности. Он отметил, что героизм и стойкость духа, которые «проявляют наши братья, борющиеся против нацистского зла на Украине, достойны всяческих похвал».

Вертолет российского депутата обнаружили в реке

Вертолет депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана обнаружили в реке Мана. Как сообщает Telegram-канал «112», полицейские проводили рейд по незаконной рыбалке и в 80 километрах от Красноярска обнаружили Robinson R-44 в воде.

Как рассказал сам депутат, вертолет упал в воду во время транспортировки на плоту, в результате происшествия никто не пострадал. Росавиация и Следственный комитет проводят проверку по факту инцидента.

Путин предложил способы борьбы с алкоголизмом

Президент РФ Владимир Путин назвал примитивным мнение, что люди «пьют и дальше будут пить» и призвал вести пропаганду здорового образа жизни. Об этом пишет «Коммерсант».

Такое заявление Путин сделал на встрече с исполняющим обязанности губернатора Владимирской области Александром Авдеевым.

Apple переносит производство из Китая

Впервые за всю историю компании Apple производство часов Apple Watch и ноутбуков MacBook будет перенесено на территорию Вьетнама. Об этом сообщает Nikkei Asia.