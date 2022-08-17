Кадыров рассказал о ранении на Украине чеченского командира

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что по ходу спецоперации на Украине два месяца назад был ранен чеченский командир Иса Таймасханов.

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Он поделился кадрами, на которых раненого командира везут на машине. При этом Таймасханов говорит, что тело ранено, но душа не сломлена.

Кадыров признался, что только сегодня увидел видео двухмесячной давности. Он отметил, что героизм и стойкость духа, которые «проявляют наши братья, борющиеся против нацистского зла на Украине, достойны всяческих похвал».

«Мой дорогой брат, известный чеченский командир Иса Таймасханов «Хамас», получив ранение живота, спины и ног, недоволен лишь тем, что ему пришлось покинуть зону боевых действий. Его не смущают кровоточащие и ноющие раны, поскольку боевой дух на совсем ином, недосягаемом для бандеровских прихвостней, уровне», — написал руководитель Чеченской Республики.