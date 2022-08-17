Вертолет российского депутата обнаружили в реке

Вертолет депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана обнаружили в реке Мана. Как сообщает Telegram-канал «112», полицейские проводили рейд по незаконной рыбалке и в 80 километрах от Красноярска обнаружили Robinson R-44 в воде.

Как рассказал сам депутат, вертолет упал в воду во время транспортировки на плоту, в результате происшествия никто не пострадал. Росавиация и Следственный комитет проводят проверку по факту инцидента.

Напомним, что накануне два вертолета Robinson R44 с туристами на борту не вышли на связь во время полета из Норильска к плато Путорана в Красноярском крае. На их поиски направили Ми-8, однако позднее пилоты связались с диспетчерами с помощью спутниковых телефонов и рассказали, что с бортами и пассажирами все в порядке.