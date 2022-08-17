Президент РФ Владимир Путин назвал примитивным мнение, что люди «пьют и дальше будут пить» и призвал вести пропаганду здорового образа жизни. Об этом пишет «Коммерсант».

Такое заявление Путин сделал на встрече с исполняющим обязанности губернатора Владимирской области Александром Авдеевым.

Президент отметил, что в 2021 году заболеваемость алкоголизмом и «алкогольным психозом» в регионе составила 122,6 случая на сто тысяч человек. Это, по данным Путина, в 2,6 раза выше общероссийского показателя.

«Здесь нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее. Что совершенно точно нужно делать (практика последних лет показывает, что это простые вещи, но очень эффективные): первое - это пропаганда здорового образа жизни», - заявил Путин.

Он призвал не считать это «какой-то второстепенной вещью»

«Пью мужики, и дальше пить будут». Нет, все не так примитивно и просто. Нужно просто этим заниматься», - подчеркнул Путин.

Вторым способом борьбы с алкоголизмом президент назвал развитие инфраструктуры для занятий спортом и воспитание интереса к культуре