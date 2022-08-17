В Китае выразили благодарность президенту РФ Владимиру Путину за высказывания о визите спикера палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси на Тайвань. Было отмечено, что страна «высоко ценит позицию», который обозначил российский лидер. Комментарий официального представителя Министерства иностранных дел Китая Вана Вэньбиня привело РИА Новости.

Министр также назвал слова Путина «воплощением высокого уровня стратегического сотрудничества КНР и РР» и проявлением взаимной поддержки двух государств по вопросам, которые затрагивают коренные интересы каждой.

Глава МИД Китая обратил внимание на то, что Пекин после визита Пелоси поддержали более 170 стран, одобрив «политику одного Китая».

Ранее президент России назвал визит Пелоси на Тайвань хорошо спланированной провокацией и частью целенаправленной стратегии Вашингтона по дестабилизации ситуации в регионе.