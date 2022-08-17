Посольство России в Армении направило ноту в МИД республики из-за вбросов с ложными обвинениями в адрес российских структур в якобы причастности ко взрыву на ереванском оптовом рынке «Сурмалу», сообщила пресс-служба российского диппредставительства.

«Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа с. г. на территории торгового центра «Сурмалу» трагедии», – говорится в заявлении в Telegram -канале посольства.

«Рассматриваем это как прямую провокацию со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений. Ожидаем от властей Армении шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии. Соответствующая нота направлена посольством в Министерство иностранных дел Республики Армения», – подчеркивается в сообщении.

Посольство отметило, что сторона – в лице Российско-армянского центра гуманитарного реагирования – с первых минут вовлечена в работы по ликвидации последствий трагедии.

Взрыв и последовавший за ним пожар на рынке «Сурмалу» произошли днем 14 августа. По предварительным данным, взрыв прогремел на складе пиротехники, что сильно затрудняло тушение огня, часть здания обрушилась. По последним данным, жертвами трагического инцидента стали 16 человек, в том числе беременная женщина и четырехлетний ребенок, двое граждан, в том числе один россиянин, числятся пропавшими без вести.