Apple переносит производство из Китая

«Роль Китая как самой важной фабрики в мире была поставлена под сомнение с начала торговой войны. Этому также поспособствовала политика Китая в сфере энергетики, а также строгие ограничения, связанные с коронавирусом. Все это делает Вьетнам, который находится недалеко от Китая, идеальным местом для многих производителей электроники, поскольку страна постепенно расширяет свою экосистему цепочки поставок», — считает старший аналитик компании Isaiah Research Эдди Хан.