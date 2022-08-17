В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
31 минуту назад

Nikkei: Apple перенесет производство части гаджетов из Китая в другую страну

Газета.Ruиещё 1

Впервые за всю историю компании Apple производство часов Apple Watch и ноутбуков MacBook будет перенесено на территорию Вьетнама. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Apple переносит производство из Китая
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации газеты, на фабриках Luxshare и Foxconn уже стартовала тестовая сборка вышеуказанных гаджетов. Известно, что во Вьетнаме уже выпускаются планшеты iPad и наушники AirPods.

Такой шаг Apple обусловлен желанием руководства диверсифицировать процесс производства за пределами Китая. Причиной тому стала продолжающаяся торговая война между КНР и США, а также проблемы с поставками из-за пандемии COVID-19.

«Роль Китая как самой важной фабрики в мире была поставлена под сомнение с начала торговой войны. Этому также поспособствовала политика Китая в сфере энергетики, а также строгие ограничения, связанные с коронавирусом. Все это делает Вьетнам, который находится недалеко от Китая, идеальным местом для многих производителей электроники, поскольку страна постепенно расширяет свою экосистему цепочки поставок», — считает старший аналитик компании Isaiah Research Эдди Хан.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что Apple изменила планы по продажам iPhone 14.

Наука и техника,Apple,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители