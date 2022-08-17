Apple переносит производство из Китая

Впервые за всю историю компании Apple производство часов Apple Watch и ноутбуков MacBook будет перенесено на территорию Вьетнама. Об этом сообщает Nikkei Asia.
По информации газеты, на фабриках Luxshare и Foxconn уже стартовала тестовая сборка вышеуказанных гаджетов. Известно, что во Вьетнаме уже выпускаются планшеты iPad и наушники AirPods.
Такой шаг Apple обусловлен желанием руководства диверсифицировать процесс производства за пределами Китая. Причиной тому стала продолжающаяся торговая война между КНР и США, а также проблемы с поставками из-за пандемии COVID-19.
«Роль Китая как самой важной фабрики в мире была поставлена под сомнение с начала торговой войны. Этому также поспособствовала политика Китая в сфере энергетики, а также строгие ограничения, связанные с коронавирусом. Все это делает Вьетнам, который находится недалеко от Китая, идеальным местом для многих производителей электроники, поскольку страна постепенно расширяет свою экосистему цепочки поставок», — считает старший аналитик компании Isaiah Research Эдди Хан.
Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что Apple изменила планы по продажам iPhone 14.