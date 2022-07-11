Пока вы не уснули: сверхзадача Лиз Трасс по России и гибель атамана казачьих войск

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Лиз Трасс обозначила свою сверхзадачу в случае избрания премьером Британии

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае избрания на пост премьер-министра страны, намерена добиться поражения России на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Трасс подчеркнула, что перед Великобританией стоит ряд вызовов, «начиная от вопросов в сфере экономики и безопасности до проблемы окружающей среды».

Крупнейший производитель бытовой техники уходит из России

Шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional прекращает работу в России. Компания продаст российский бизнес топ-менеджменту подразделения. Об этом сообщает ТАСС.

«После того, как была проведена оценка того, что продолжать вести бизнес в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране. Таким образом, Electrolux Professional передает свою деятельность в России местному менеджменту», - говорится в заявлении на официальном сайте компании.

Секретарь СНБО Украины процитировал Путина

Офис Президента Украины

Поставленное Киеву западное оружие уже меняет ход конфликта. Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, количественные преимущества российской армии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью, и западное оружие уже меняет ход конфликта. «И это мы еще не начинали», — процитировал Данилов президента России Владимира Путина.

Атаман казачьих войск погиб в Подмосковье

vk.com/id134241004

В подмосковной Истре скончался атаман «Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья» Сергей Капитонов. Он погиб во время боя на саблях. Об этом сообщает Рен ТВ.

Мастер цигун, специалист по восточным практикам, 58-летний Сергей Капитонов тренировался вместе с коллегой, 64-летним спарринг-партнером Алексеем Петуховым. В какой-то момент Капитонов зашел другу за спину, тот не разобравшись, вонзил саблю ему в грудь. Капитонов скончался на месте.

В Совфеде ответили на расширение Литвой ограничений на транзит в Калининград

Получив поддержку как член Евросоюза (ЕС) и НАТО, Литва действует по отношению к России как провокатор. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, пишут «Известия».

По словам сенатора, ЕС и Еврокомиссия почувствовали определенную самоуверенность, поэтому продолжают вводить санкции. «Эта страна, которая в нормальной ситуации не способна тягаться с Россией, а, получив поддержку как член НАТО и ЕС, действует как элементарный провокатор в отношении России», — подчеркнул Цеков.

Курс евро установил антирекорд

Курс евро опустился ниже $1,01 впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов. По данным Мосбиржи на 8 июля, в ходе торгов утром курс европейской валюты опустился ниже $1,01 впервые с декабря 2002 года.

Эксперты считают, что давление на евро оказывают опасения вокруг сложной экономической ситуации в регионе из-за энергетического кризиса и ожиданий повышения ставок Европейским центральным банком на июльском заседании.

Во Франции потребовали отставки Макрона

Ультраправый французский политик Флориан Филиппо призвал президента Эммануэля Макрона уйти в отставку на фоне скандала вокруг Uber. Об этом он написал в Твиттере.

«Макрон должен уйти в отставку! Он предает Францию, ее компании, государство, правосудие, народ! На выход!» - заявил Филиппо.

В Казахстане назвали «минимальными» заслуги России в победе Рыбакиной

Победа на Уимблдоне уроженки Москвы Елены Рыбакиной, выступающей за Казахстан, не является заслугой России. Об этом «Матч ТВ» заявил вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский.

Елена Рыбакина победила в финале спортсменку из Туниса Онс Жабер со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Титул «Большого шлема» стал первым в ее карьере. Поздравляя теннисистку с победой, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подчеркнул, что она отчетливо показала, что является воспитанницей «российской школы» и является «нашим продуктом».

Оценена вероятность отставки Шольца после скандала с наркотиками

Скандал с «наркотиками изнасилования» на вечеринке, в которой принимал участие канцлер Германии Олаф Шольц, стал чувствительным ударом по репутациям политика, но сам по себе не обернется для него серьезными последствиями. Так вероятность отставки Шольца оценил научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов в беседе с «Лентой.ру».

Политолог напомнил, что СДПГ уже пообещала провести внутрипартийное расследование и сотрудничать со следственными органами.

Стала известна настоящая фамилия Александра Серова

Народный артист России Александр Серов раньше носил фамилию Сяров. Как сообщает RRNews, исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» отказался от украинской фамилии с ударением на первый слог в пользу более звучного варианта.